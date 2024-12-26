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        Trabzonspor'un transferleri arasında en istikrarlısı Malheiro

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde, Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı oyuncular içerisinde en fazla süreyi Pedro Malheiro aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:20 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:20
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        Trabzonspor'un transferleri arasında en istikrarlısı Malheiro
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde, Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı oyuncular içerisinde en fazla süreyi Pedro Malheiro aldı.

        Sezon başında Portekiz'in Boavista Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen 23 yaşındaki oyuncu, son oynanan Sipay Bodrum FK karşılaşmasında da takımına galibiyeti getiren golü attı.

        Malheiro, Süper Lig'de 15 maçta 1305 dakika görev yaparak, sezona 13 transferle başlayan Karadeniz ekibinde en fazla süre alan yeni oyuncu oldu.

        - Genel sıralamada üçüncü

        Malherio, Trabzonspor'da bu sezon ligde forma giyen oyuncular arasında ise en fazla süre alan 3. oyuncu oldu.

        Bordo-mavili takımda kaptan Uğurcan Çakır, ligde oynadıkları 16 maçın tamamında da forma giyerek 1440 dakika sahada kaldı.

        Bu oyuncuyu 16 maçta 1390 dakika görev yapan Batista Mendy takip etti.

        - Savic hayal kırıklığı yaşattı

        Trabzonspor'un yeni transferlerinden Stefan Savic, ligin geride kalan bölümünde adeta hayal kırıklığı yaşattı.

        Sezon başında, her sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza parası olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalanan Karadağlı oyuncu, sezonun ilk bölümünde sakatlıklarla boğuştu.

        Savic, 3 lig maçında sadece 149 dakika görev yaptı.

        - En az süreyi Barisic aldı

        Trabzonspor'un yeni transferleri arasında en az süreyi sol bek Borna Barisic aldı.

        Bordo-mavili takımın Hırvat oyuncusu, 6 karşılaşmada 109 dakika sahada kaldı.

        - Transferlerin görev aldığı süreler

        Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı futbolcuların ligin geride kalan bölümünde görev yaptığı süreler şöyle:

        Oyuncu Maç sayısı Süre
        Malheiro 15 1305
        Banza 13 1152
        Lundstram 15 938
        Okay Yokuşlu 11 830
        Cham 14 780
        Draguş 13 738
        Ozan Tufan 12 714
        Nwakaeme 9 593
        Cihan Çanak 11 567
        Serdar Saatçı 6 310
        Batagov 3 270
        Savic 3 149
        Barisic 6 109

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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