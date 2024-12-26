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        Trabzon'un köftesiyle meşhur Akçaabat ilçesinde yöresel yemekler tanıtıldı

        Trabzon'un, coğrafi işaret tescilli köftesiyle de adından söz ettiren Akçaabat ilçesinin yöresel yemekleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:36 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:48
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        Trabzon'un köftesiyle meşhur Akçaabat ilçesinde yöresel yemekler tanıtıldı
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        Trabzon'un, coğrafi işaret tescilli köftesiyle de adından söz ettiren Akçaabat ilçesinin yöresel yemekleri tanıtıldı.

        Akçaabat Belediyesi öncülüğünde, Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, Akçaabat köftesi, haşlama, kuymak ve un helvası gibi yemeklerin yanı sıra ilçede yetiştirilen güz fasulyesi, zeytin, aronya ve çilek hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

        Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ın tarihi, kültürü, spor başarıları ve eşsiz doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçe olduğunu söyledi.

        İlçenin zengin mutfak kültürüyle de adından söz ettirdiğini belirten Ekim, "Akçaabat denilince akla ilk gelen lezzet elbette ki ünü dünya çapında yayılan Akçaabat köftesidir. Bu efsanevi tat, özenle seçilen etlerin, Akçaabat'ın tertemiz havasında yetişen ürünlerin buluşmasıyla ortaya çıkar." dedi.

        Ekim, Akçaabat mutfağının sadece köfteyle sınırlı olmadığına dikkati çekerek, "Örneğin, Akçaabat haşlama, lezzet ve sağlığı bir araya getiren geleneksel bir yemektir. 1930 yılında Akçaabat İstiklal Caddesi'nde ilk sunumu yapılmıştır. Akçaabat tereyağı da kahvaltı sofralarından tatlılara kadar her yemeğin vazgeçilmez parçasıdır. Bölgenin en çok tercih edilen ürünüdür." diye konuştu.

        Kuymak ve un helvasının hazırlanışı ile güz fasulyesi, zeytin, aronya ve çilek üretimine ilişkin de katılımcılara bilgi aktaran Ekim, "Akçaabat sadece bir ilçe değil, tarih ve lezzetin iç içe geçtiği bir yaşam merkezidir. Bu benzersiz şehrin zenginliklerini tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir." ifadesini kullandı.

        Ekim, 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde 3 altın, 1 de gümüş madalya kazanan Akçaabat Atatürk Turizm Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

        Protokol üyelerinin festivalde madalya kazanan öğrencilere başarı belgesi takdim ettiği program, yemek ikramıyla tamamlandı.

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