Ortahisar'da 300 iş yeri denetlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde zabıta ekiplerince 10 günde 300 iş yeri denetlendi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki pastane, kuruyemişçi, manav, disko, bar, içkili restoranlar, konaklama yerleri ile gıda imalathanelerinin denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Yılbaşı dolayısıyla işletme ve iş yerlerinde herhangi bir suistimal olmaması için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz faaliyetlerini dikkatli bir şekilde sürdürüyor. Özellikle yılbaşında vatandaşlarımızın yoğun olarak satın aldığı gıda ve içecekler konusunda ekiplerimiz çok daha titiz hareket ediyor. Yılbaşını fırsat bilip halkımızın sağlığını tehlikeye atan hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlara karşı gerekli müeyyideleri uygulayarak hak ettikleri cezaları vereceğiz."

Ekiplerin 10 günde 300 iş yerini denetlediğinin altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

"6 iş yerine son kullanma tarihi tespit tutanağı düzenlendi, 7 iş yerine raftaki ve kasadaki fiyat uyuşmazlığı sebebiyle işlem yapıldı. 4 iş yerine genel temizlik yönetmeliğine uyulmadığı, 10 iş yerine de ruhsatı olmadığı için işlem yapıldı. Ekiplerimizin denetimleri devam ediyor. Bu konuda fırsatçılık ve işgüzarlık yapan herkesi uyarıyoruz. Herhangi bir cezai müeyyideyle karşılaşmak istemeyen üretici ve satıcılarımız, işlerini yürürlükteki mevzuatlara göre yapsınlar."