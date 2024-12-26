Kars'ta takside 2 kardeşin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına başlandı

Kars'ta 2 kardeşin takside silahla vurularak öldürülmesi, 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili biri firari 5 sanığın yargılanmasına Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Nur Ahmet ve kardeşi Özcan Budak'ın hayatını kaybettiği, kardeşleri Ferhat Budak ile taksi şoförü Efe Yılmaz'ın yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Feramuz Demir, Van T Tipi Kapalı Cezaevinden, Murat Yediren ise Kocaeli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Diğer tutuklu sanıklar Osman Genç ve Nuri Ferhat Aksöz ise SEGBİS'te yaşanan aksaklık nedeniyle duruşmaya bağlanamadı. Olayla alakasının olmadığını ileri süren sanık Feramuz Demir, İstanbul'da yaşadığını ve define aramak için Murat Yediveren ile Kars'a gittiğini, diğer sanıkları da İstanbul'dan tanıdığını anlattı.

Kars'a define aramak için birkaç kez gittiğini ve diğer sanıklarla aynı evde kaldıklarını ifade eden Murat Yediren de olay günü yaşananları paylaştı. Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısı ve sanık avukatlarının beyanının ardından sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - Olayın geçmişi Kars'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde 30 Temmuz 2023'te taksiye düzenlenen silahlı saldırıda Nur Ahmet ve kardeşi Özcan Budak öldürülmüş, diğer kardeşleri Ferhat Budak ve taksi şoförü Efe Yılmaz yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il dışından kiralık araçla Kars'a gelerek silahlı saldırı düzenleyen 5 şüphelinin kimliği, 50 saatlik MOBESE görüntüsü izlenerek tespit edilmişti. Saldırının ardından Kars'tan kiraladıkları araç ile Sarıkamış'a kaçan ve buradaki ormanlık alanda araç değiştirerek olayda kullandıkları bir tabanca, bir kalaşnikof ve çok sayıda fişeği toprağa gömerek kaçan zanlılardan Feramuz Demir, Murat Yediren, Osman Genç ve Nuri Ferhat Aksöz, Erzincan'ın Tercan ilçesinde yakalanmıştı.