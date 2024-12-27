KTÜ Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Senato Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ve diğer ilgililer katıldı.