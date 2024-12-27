KTÜ Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Senato Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ve diğer ilgililer katıldı.
Prof. Dr. Çuvalcı, üniversitenin yapısı, yürütülen projeler ve sürdürdükleri çalışmalarla ilgili kurul üyelerine sunum yaptı.
Çelebi ise üniversiteye iş dünyası olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini, ortak projeler yürüttüklerini kaydetti.
Sağlık turizminde üniversite hastanesinin hedef pazar Gürcistan ve Azerbaycan'da daha fazla tanıtım yapmasını beklediklerini vurgulayan Çelebi, fakülte hastanesine olan talebe de dikkati çekti.
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