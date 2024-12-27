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        Arpist Merve Kocabeyler'e "Müzik Başarı Ödülü"

        Trabzon'da 32 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Mavi Nota Müzik Ödülleri kapsamında "Müzik Başarı Ödülü"ne bu sene, Arpist Merve Kocabeyler layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:14 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:14
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        Arpist Merve Kocabeyler'e "Müzik Başarı Ödülü"
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        Trabzon'da 32 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Mavi Nota Müzik Ödülleri kapsamında "Müzik Başarı Ödülü"ne bu sene, Arpist Merve Kocabeyler layık görüldü.

        Mavi Nota Müzik Ödülleri Koordinatörü Müfit Semih Baylan, yaptığı yazılı açıklamada, Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi kuruluşu Mavi Nota e-Müzik Gazetesi tarafından bu yıl ödüllerin 32'ncisinin organize edildiğini belirtti.

        Baylan, Mavi Nota Müzik Ödülleri'nin, müziğin ülkedeki konumunu ve gidişatını nesnel bir biçimde ortaya koymak, bu konudaki gerçekleri belgelemek, müziğe emeği geçen kişi, sanatçı ve toplulukları öne çıkarmak amacıyla düzenlendiğini vurguladı.

        Danışma kurulunda, Prof. Dr. Abdullah Akat, mezzosoprano Ebru Förster, piyanist-eğitmen Ilgın Salman, piyanist-solist Yeşim Gökalp ve kendisinin yer aldığına işaret eden Baylan, şunları kaydetti:

        "Kurulduğu 1994 yılından bu yana düzenli olarak verilen ve halen ülkemizin en uzun soluklu yaşayan müzik temalı tek ödülü olan Mavi Nota Müzik Ödülleri, 'Müzik Başarı Ödülü' adı altında 2024 yılı için dünyanın prestijli müzik ödüllerinden Grammy Ödülleri'nin düzenleyicisi Recording Academy'e 2024 yılında kabul edilen, arp kariyerinde çok sayıda başarıya imza atan ve gerçekleştirdiği arp konserleri ile ülkemizde az tanınan bu antik sazın geniş halk kitleleri tarafından tanınmasında ciddi katkılar sağlayan ve klasik müziğin ülkemizde sevilmesinde ve saygı görmesinde önem arz eden çalışmaları olan Arpist Merve Kocabeyler'e verilmiştir. 32. ödülü kazanan Kocabeyler'i tebrik eder, klasik çok sesli çağdaş müziğin yaşatılmasında verdikleri çabada başarılar dileriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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