Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, TTSO kurul üyeleriyle bir araya geldi

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:22 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, TTSO kurul üyeleriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle buluştu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaya, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve kurul üyeleriyle projeler ve yürütülen çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.

        Trabzon'un güç birliğine ihtiyacı olduğunu belirten Kaya, şehir dışında yaşayan iş insanlarının katılımıyla yeni yılda çalıştay düzenlemeyi planladıklarını anlattı.

        Kaya, Trabzon'un yetiştirdiği ve değerli markalar yaratan iş insanları olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Trabzon ile bağlarını koparmalarını istemiyoruz. Trabzonlu olup da şehir dışı veya yurt dışında yaşayan iş insanlarını aileleriyle birlikte 2025'te Trabzon'a getirmeyi planlıyoruz. Bir hafta tecrübelerini paylaşacakları bir çalıştay yapalım, önerilerini alalım, tecrübelerinden yararlanalım. 'Ne yapabiliriz?' odaklı akıl ortaklığı oluşturalım. Yatırım, üretim, istihdam ve şehre değer katma adına bu etkinliği yapmak istiyoruz."

        TTSO Başkanı Çelebi ise projeleri birlikte değerlendirmek için şehrin yöneticileri ile toplantılar düzenlediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Arpist Merve Kocabeyler'e "Müzik Başarı Ödülü"
        Arpist Merve Kocabeyler'e "Müzik Başarı Ödülü"
        KTÜ Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
        KTÜ Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Trabzonspor'dan son 10 yılın en düşük performansı
        Trabzonspor'dan son 10 yılın en düşük performansı
        Trabzon'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
        Trabzon'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
        Geleceğin doktorları minik savaşçıların kalplerine dokunuyor
        Geleceğin doktorları minik savaşçıların kalplerine dokunuyor
        Trabzonspor'un potada hedefi "doğrudan" Süper Lig
        Trabzonspor'un potada hedefi "doğrudan" Süper Lig