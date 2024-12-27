Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, TTSO kurul üyeleriyle bir araya geldi
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle buluştu.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle buluştu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaya, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve kurul üyeleriyle projeler ve yürütülen çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.
Trabzon'un güç birliğine ihtiyacı olduğunu belirten Kaya, şehir dışında yaşayan iş insanlarının katılımıyla yeni yılda çalıştay düzenlemeyi planladıklarını anlattı.
Kaya, Trabzon'un yetiştirdiği ve değerli markalar yaratan iş insanları olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Trabzon ile bağlarını koparmalarını istemiyoruz. Trabzonlu olup da şehir dışı veya yurt dışında yaşayan iş insanlarını aileleriyle birlikte 2025'te Trabzon'a getirmeyi planlıyoruz. Bir hafta tecrübelerini paylaşacakları bir çalıştay yapalım, önerilerini alalım, tecrübelerinden yararlanalım. 'Ne yapabiliriz?' odaklı akıl ortaklığı oluşturalım. Yatırım, üretim, istihdam ve şehre değer katma adına bu etkinliği yapmak istiyoruz."
TTSO Başkanı Çelebi ise projeleri birlikte değerlendirmek için şehrin yöneticileri ile toplantılar düzenlediklerini kaydetti.
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