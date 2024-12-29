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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kapaklıspor'u 88-62 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 17:10 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:24
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kapaklıspor'u 88-62 yendi.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye dış atışlarda etkili başlayan ev sahibi, ilk periyotu 25-9 önde tamamladı. Düşük tempoda geçen ikinci periyotta, Trabzonspor farkı artırarak devreye 44-19 önde girdi.

        İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren bordo-mavililer, 3. periyottan 67-37, karşılaşmadan ise 88-62 galip ayrıldı.

        Karadeniz ekibi, bu sonuçla puanını 31'e çıkararak ikinci sıradaki yerini korudu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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