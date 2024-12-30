Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten yeni yıl mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Genç, mesajında, yeni yılın insanlığa barış ve huzur getirmesini, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda başarılarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Yeni yılın savaşların son bulduğu, mazlumların huzura kavuştuğu, herkesin kardeşlik ve barış içinde yaşayacağı bir yıl olmasını dileyen Genç, " Şimdiye kadar olduğu gibi 2025'te de Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemizi ve şehrimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşımak için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.