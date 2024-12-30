Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten yeni yıl mesajı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 17:33 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten yeni yıl mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Genç, mesajında, yeni yılın insanlığa barış ve huzur getirmesini, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda başarılarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

        Yeni yılın savaşların son bulduğu, mazlumların huzura kavuştuğu, herkesin kardeşlik ve barış içinde yaşayacağı bir yıl olmasını dileyen Genç, " Şimdiye kadar olduğu gibi 2025'te de Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemizi ve şehrimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşımak için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Genç, Trabzon'u daha ileriye taşıma gayretlerinin yeni yılda da süreceğine işaret ederek, her vatandaşın huzur içinde yaşaması ve sağlıkla dolu bir yıl geçirmesinin en büyük dileği olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Şişli'de bina yıkımında yangın!
        Şişli'de bina yıkımında yangın!
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı!
        Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan yeni yıl mesajı
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan yeni yıl mesajı
        Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anılacak
        Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anılacak
        Prof. Dr. Özlü: 2025'e sigarasız hayat ile başlamayı planlayın
        Prof. Dr. Özlü: 2025'e sigarasız hayat ile başlamayı planlayın
        Trabzonspor'da savunma hattı bir türlü oturmadı
        Trabzonspor'da savunma hattı bir türlü oturmadı
        Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı "umutlu"
        Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı "umutlu"
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi