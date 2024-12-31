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        Trabzon'da yasal boy sınırı altında avlanan 11 ton hamsiye el konuldu

        Trabzon'da yapılan denetim faaliyetlerinde yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 11 ton hamsiye el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:41 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:56
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        Trabzon'da yasal boy sınırı altında avlanan 11 ton hamsiye el konuldu
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        Trabzon'da yapılan denetim faaliyetlerinde yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 11 ton hamsiye el konuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kontrol ekiplerince yapılan kontrol ve denetim faaliyetlerinde Su Ürünleri Mevzuatı hükümlerine aykırı şekilde su ürünleri avcılığı, nakli ve satışı yapanlara idari yaptırımlar uygulandı.

        İl genelinde yapılan su ürünleri kontrol ve denetimlerinde, mevzuat hükümlerine aykırı şekilde yasal boy limiti (9 cm) altında nakli yapılan 11 ton hamsiye el konularak ilgili kişilere idari para cezası uygulandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, ekiplerce denizde, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergahlarında, toptancı hali ve perakende satış yerlerinde olmak üzere il genelinde su ürünleri avcılığı ile ilgili kontrol ve denetimlerin yoğunlaştırılmış bir şekilde devam ettiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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