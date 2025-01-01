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        Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği üyelerinden merhamet çağrısı

        Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Abdulkadir Yılmaz, gerçek huzurun sadece kendisi için yaşayan değil, başkaları için de dertlenen, paylaşmayı bir erdem olarak gören insanların dünyasında mümkün olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:43
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        Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği üyelerinden merhamet çağrısı
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        Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Abdulkadir Yılmaz, gerçek huzurun sadece kendisi için yaşayan değil, başkaları için de dertlenen, paylaşmayı bir erdem olarak gören insanların dünyasında mümkün olduğunu söyledi.

        Yılmaz, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde dernek üyelerinin de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, yeni yılda dünyanın birçok yerinde yaşanan zulümlerin son bulmasını istediklerini belirtti.

        İnsanlığın, özündeki merhamet ve adalet duygusunu yitirmeye başladığını vurgulayan Yılmaz, "Tüm dünyada derin yaralar açıldı. Gazze'den Sudan'a, Doğu Türkistan'dan Myanmar'a kadar dünyanın dört bir yanında zulüm, acı ve adaletsizlik hakimiyetini sürdürüyor. İnsanlık, böylesine karanlık bir tabloda, adaleti ve merhameti yeniden hatırlamaya her zamankinden daha fazla muhtaç durumda." dedi.

        Yılmaz, Gazze'de bir yılı aşkın süredir masum insanların hedef alındığının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bombalamalar, Somali ve Sudan'da milyonlarca insanın göç ve açlığa mahkum edildiği trajediler, Doğu Türkistan'da bir halkın dini, kültürel ve etnik kimliğinin yok edilmeye çalışıldığı baskılar. Tüm bu olaylar, insanlığın geldiği noktayı acı bir şekilde gözler önüne seriyor. İnsanlık, hakikate yüzünü döndüğü ve paylaşmanın gücüne sarıldığı gün, bu karanlık tabloyu aydınlığa çevirebilir. Oysa biz biliyoruz ki gerçek huzur, sadece kendisi için yaşayan değil, başkaları için de dertlenen, paylaşmayı bir erdem olarak gören insanların dünyasında mümkündür."

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