Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği üyelerinden merhamet çağrısı

Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Abdulkadir Yılmaz, gerçek huzurun sadece kendisi için yaşayan değil, başkaları için de dertlenen, paylaşmayı bir erdem olarak gören insanların dünyasında mümkün olduğunu söyledi.

Yılmaz, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde dernek üyelerinin de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, yeni yılda dünyanın birçok yerinde yaşanan zulümlerin son bulmasını istediklerini belirtti.

İnsanlığın, özündeki merhamet ve adalet duygusunu yitirmeye başladığını vurgulayan Yılmaz, "Tüm dünyada derin yaralar açıldı. Gazze'den Sudan'a, Doğu Türkistan'dan Myanmar'a kadar dünyanın dört bir yanında zulüm, acı ve adaletsizlik hakimiyetini sürdürüyor. İnsanlık, böylesine karanlık bir tabloda, adaleti ve merhameti yeniden hatırlamaya her zamankinden daha fazla muhtaç durumda." dedi.