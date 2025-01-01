Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nda Rijad Aydın ile yollar ayrıldı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Basketbol A takımı oyuncularımızdan Rijad Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Aydın'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Rijad Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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