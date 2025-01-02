Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, 230 günlük deplasman galibiyeti hasretini Samsun'da sonlandırma peşinde

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünü deplasman galibiyeti alamadan kapatan Trabzonspor, hafta sonu Reeder Samsunspor'u yenerek bu sezon dış sahada kazanma hasretini sonlandırmaya çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, 230 günlük deplasman galibiyeti hasretini Samsun'da sonlandırma peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünü deplasman galibiyeti alamadan kapatan Trabzonspor, hafta sonu Reeder Samsunspor'u yenerek bu sezon dış sahada kazanma hasretini sonlandırmaya çalışacak.

        Dış sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren deplasmanda galibiyet elde edemedi.

        Trabzonspor, Reeder Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine Karadeniz'de son vermiş olacak.

        - 8 maçta 4 puan elde etti

        Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçtan 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

        Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Trabzonspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

        Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 24 puanın sadece 4'ünü hanesine yasdırabildi.

        Ligde 19 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda ise 15 puan topladı.

        - 3 çalıştırıcı galibiyet yaşayamadı

        Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı 8 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı.

        Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor'a konuk olurken, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

        Ligde bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile karşılaşan bordo-mavili takım, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde İstanbul'dan golsüz beraberlikle döndü.

        Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 6 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu müsabakaları da 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayıp, galibiyet hasretini dindiremedi.

        Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ile 0-0 ve Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe ve Corendon Alanyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 yenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Lundstram, kendisini lider oyuncu görüyor:
        Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Lundstram, kendisini lider oyuncu görüyor:
        Trabzon'da midibüste çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da midibüste çıkan yangın söndürüldü
        Of'ta heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Of'ta heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda Aida Hadzic ile yollar ayrıldı
        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda Aida Hadzic ile yollar ayrıldı