Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da sahipsiz hayvanlar için mama üretim tesisi faaliyete geçti

        Ortahisar Belediyesince sahipsiz hayvanlar için mama üretim tesisi faaliyete geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:51 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da sahipsiz hayvanlar için mama üretim tesisi faaliyete geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ortahisar Belediyesince sahipsiz hayvanlar için mama üretim tesisi faaliyete geçirildi.

        Makine İkmal Müdürlüğü yanında kurulan tesis açılışı için düzenlenen törende konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, israfın önüne geçilecek bir çalışma yapıldığını söyledi.

        Bu gibi tesislerin artarak devam etmesi gerektiğini dile getiren Suiçmez, "Atıklar geri dönüşüm gibi değerlendiriliyor ve bu atıklardan, hani hepimizin üzülerek çöpe attığı atıklardan burada can dostlarımızın karınlarının doyacağı bir mamaya dönüşüyor. Bu çok önemli. O nedenle buradan bir kez daha evsel atıklarını atacak olanlara bu atıklarını belediyemize ulaştırmaları için seslenmek istiyorum. Elbette ki birlikten kuvvet, kuvvetten de güzel işler doğuyor." dedi.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise israfın her türlüsüne karşı olduğunu ifade etti.

        İsraf edilen ürünleri geri kazanmanın önemine değinen Kaya, "Çöpe giden yemekleri, ekmekleri değerlendiriyoruz ve sokak canlarımıza buradan mama olarak vermiş oluyoruz. Bu çok önemli bir iş. Ben israfa çok karşı bir insanım. Her şeyin değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Açılış kurdelesini kesen Suiçmez ile Kaya, tesisi gezerek çalışanlardan bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti Kurtulmuş ile görüştü
        DEM heyeti Kurtulmuş ile görüştü
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        Kazada cinayet oldu! Barmene bıçaklı saldırı
        Kazada cinayet oldu! Barmene bıçaklı saldırı
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Havada cezalar güncellendi
        Havada cezalar güncellendi

        Benzer Haberler

        John Lundstram: Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim
        John Lundstram: Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim
        Trabzonspor, 230 günlük deplasman galibiyeti hasretini Samsun'da sonlandırm...
        Trabzonspor, 230 günlük deplasman galibiyeti hasretini Samsun'da sonlandırm...
        Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Lundstram, kendisini lider oyuncu görüyor:
        Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Lundstram, kendisini lider oyuncu görüyor:
        Trabzon'da midibüste çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da midibüste çıkan yangın söndürüldü
        Of'ta heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Of'ta heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti