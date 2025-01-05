Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Genç ile bir süre görüştü.

AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi önünde Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

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