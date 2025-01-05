Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda ligin 18. haftasında Reeder Samsunspor ile oynanan maçta forma giyen bordo-mavili oyuncular, yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular sürat, dar alan ve anaerobik çalışmaları yaptı.

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