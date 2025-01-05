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        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 19:58 Güncelleme: 05.01.2025 - 20:23
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        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda ligin 18. haftasında Reeder Samsunspor ile oynanan maçta forma giyen bordo-mavili oyuncular, yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular sürat, dar alan ve anaerobik çalışmaları yaptı.

        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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