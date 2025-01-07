Trabzonspor'un kupa yolcuğu başlıyor

SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek.

En son 2019-2020 sezonunda yarınki rakibi Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra yeniden bu başarışı tekrarlamaya çalışacak.

Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 16 final karşılaşmasının 9'unu kazanma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.