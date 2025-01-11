Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Trabzon'da toplanan grup, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş yaptı.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde başladı.

Taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüyen grup adına açıklama yapan Kadir Bekar, Gazze'nin yıllardır bir açık hava hapishanesine dönüştüğünü söyledi.

Acıların bir olduğunu belirten Bekar, şunları kaydetti:

"Gazze'nin çocukları açken bizim evlerimizde huzurla uyumamız mümkün mü? Eğer kendi çocuğumuz aç ve korku içinde olsaydı ne yapardık? İşte, Gazze'nin çocukları da bizim çocuklarımızdır. Onların gözyaşları bizim yüreğimizin yangınıdır. Bugün bu yangını söndürmek için herkes elini taşın altına koymalıdır. Sorumluluğumuz sadece dua ve temennilerle sınırlı kalamaz. Dualarımız kadar eylemlerimizle de sahada olmalıyız."

İsrail menşeli ürünleri boykot çağrısında bulunan Bekar, zafer gelene kadar boykota ve duaya devam edeceklerini dile getirdi.

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.