Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mehmet Akıncık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batahov, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko, Kaluzinski, Erdal Rakip, Van de Streek, Larsson, Samudio
Gol: Dk. 21 Banza (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 37 Cham (Trabzonspor)
TRABZON
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.