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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 18:04 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:04
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mehmet Akıncık

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 88 Ali Şahin Yılmaz), Lundstram, Batahov, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Cham (Dk. 73 Ozan Tufan), Visca (Dk. 85 Barisic), Nwakaeme (Dk. 85 Cihan Çanak), Banza (Dk. 73 Enis Destan)

        Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk (Dk. 56 Emrecan Uzunhan), Thalisson, Güray Vural, Petrusenko (Dk. 56 Djenepo), Kaluzinski, Erdal Rakip, Van de Streek (Dk. 56 Townsend), Larsson, Samudio

        Goller: Dk. 21 Banza, Dk. 52, 64 ve 87 Malheiro, Dk. 70 Cham (Trabzonspor)

        Sarı kart: Dk. 37 Cham (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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