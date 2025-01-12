Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mehmet Akıncık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 88 Ali Şahin Yılmaz), Lundstram, Batahov, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Cham (Dk. 73 Ozan Tufan), Visca (Dk. 85 Barisic), Nwakaeme (Dk. 85 Cihan Çanak), Banza (Dk. 73 Enis Destan)
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk (Dk. 56 Emrecan Uzunhan), Thalisson, Güray Vural, Petrusenko (Dk. 56 Djenepo), Kaluzinski, Erdal Rakip, Van de Streek (Dk. 56 Townsend), Larsson, Samudio
Goller: Dk. 21 Banza, Dk. 52, 64 ve 87 Malheiro, Dk. 70 Cham (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 37 Cham (Trabzonspor)
TRABZON
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