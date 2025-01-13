SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de sezonun 19 haftalık bölümündeki bütün galibiyetlerini Trabzon'da alan Trabzonspor'un iç saha puan ortalaması "2" oldu.

Ligin 19. haftasında Onvo Antalyaspor'u sahasında 5-0 mağlup eden bordo-mavili ekip, iç sahada 5. galibiyetini elde etti.

Trabzon'da 9 karşılaşmaya çıkan Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ligde henüz deplasmanda maç kazanamayan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 18 puan toplarken iç sahada "2" puan ortalamasını tutturdu.

Ligde 22 puanı bulunan Trabzonspor, deplasmanda 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve hanesine ancak 4 puan yazdırabildi.

- Sahasında daha golcü

Trabzonspor, bu sezon ligin 19. haftası sonunda 30 golün 22'sini iç sahada kaydetti.

Karadeniz ekibi, iç sahada 9 maçta 2.44 gibi gol ortalaması ile maçlarını oynarken deplasmanda 9 maçta 8 gol atarak 0.88 gol ortalamasında kaldı.

Trabzonspor, bu sezon sahasında ligin 13. haftasında Adana Demirspor ve 19. haftasında Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek son 5 sezon içindeki en farklı galibiyetlerine imza attı.

En son 2019-20 sezonunun 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Karadeniz ekibi, sonraki süreçte en farklı galibiyetlerini bu sezon elde etti.

- Trabzon'daki 13 maçta 2 yenilgi

Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 13 iç saha karşılaşmanın 2'sinde mağlup oldu.

Trabzon'da 7 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, ligde sahasında karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup edip Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, ligde sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe'den 3-2'lik sonuçla aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı tek karşılaşmayı sahasında Corendon Alanyaspor'a karşı oynayan Trabzonspor, bu maçı 3-0 kazandı.