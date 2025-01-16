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        Şalpazarı'nda okul sporlarında başarılı öğrenciler bir araya geldi

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde okul sporlarında başarılı olan öğrenciler ilçe protokolü ile buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:43
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        Şalpazarı'nda okul sporlarında başarılı öğrenciler bir araya geldi
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde okul sporlarında başarılı olan öğrenciler ilçe protokolü ile buluştu.

        Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, okul sporlarında başarlı olan öğrencilerin, arkadaşlarını ve öğretmenlerini motive ettiğini söyledi.

        Öğrencilerin kendilerini geliştirebilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Memiş, "Dereceye girenler başta olmak üzere bütün öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Eğitim, öğretim yanında sporlarınızda da başarılarınızın devamını diliyorum. Bunlar bizi mutlu ediyor." dedi.

        Şalpazarı Belediye Başkan Vekili Mehmet Muhcu da okul sporlarının gelecek açısından öneminin büyük olduğuna işaret etti.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ayaz, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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