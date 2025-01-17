Çaykara'da öğrenciler karnelerini aldı

Öğrencilerle sohbet ederek karnelerini veren Erbek, tatili etkili ve verimli kullanabilmeleri için çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Zeki Bilge İlkokulunda yapılan karne dağıtım törenine katılan Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.