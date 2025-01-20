Doğu Karadeniz'de kar ve soğuk hava etkili oluyor

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle Alucra'da 34, Dereli'de 2 olmak üzere 36 köy yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi paylaşıldı.

İlçede il özel idaresi, karayolları ve belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Trabzon, Gümüşhane ve Giresun'da soğuk hava ile kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.