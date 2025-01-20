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        Doğu Karadeniz'de kar ve soğuk hava etkili oluyor

        Trabzon, Gümüşhane ve Giresun'da soğuk hava ile kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:28 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:28
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        Doğu Karadeniz'de kar ve soğuk hava etkili oluyor
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        Trabzon, Gümüşhane ve Giresun'da soğuk hava ile kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Trabzon'da sahil kesiminde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar ve fırtınaya bıraktı.

        Kar nedeniyle Çaykara, Şalpazarı ve Düzköy ilçelerindeki 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de de kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Kürtün ilçesindeki 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İlçede il özel idaresi, karayolları ve belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        -Giresun

        Giresun İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle Alucra'da 34, Dereli'de 2 olmak üzere 36 köy yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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