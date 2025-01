AK Parti'li Keşir, partisinin Trabzon Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Türkiye eski Türkiye değil. Eskiden anlattıklarına inanacak kadınları belki buluyorlardı ama bugünün kadınları 23 yılın kazanımlarının farkındalar ve eski Türkiye'nin kadınları da değil onlar. Onlar üretimin içinde, onlar eğitimin içinde, onlar sanayinin içinde, onlar işletmeci, girişimci, onlar asker." dedi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Keşir, Trabzon'un enerjisinin her zaman kendilerine kuvvet verdiğini söyledi.

Keşir, AK Parti'nin aynı zamanda bir kadın hareketi olduğunu dile getirerek, "Bugün 5,5 milyonu aşan, 5,6 milyonu da aştık hatta son rakamlarla kadın üyemiz var. 1 milyonu aşan gençlik kollarına üyemiz var ve bugün her mahallede, her sokakta teşkilatlıyız, her sandıkta teşkilatlıyız." ifadesini kullandı.

Partisinin kadın kollarındaki 600 bin kadının, aktif olarak Türkiye'nin her sokağında bulunduğunu aktaran Keşir, AK Parti'nin tüm milletin birlikte gönül verdiği bir hareket olduğunu vurguladı.

Keşir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının yaptığı çalışmalara değinerek, "AK Parti kadın kolları teşkilatı sadece tek taraflı propaganda yapmaz. Temel makro politikaların da oluşması için yerelin ihtiyaçlarını merkeze taşıyan ana damarlardır. Onun için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

-"Türkiye'de de kadınlar için hiçbir şey eskisi gibi olmadı"

İstanbul Üniversitesinde öğrenimi sırasında başörtüsü nedeniyle bir dönem okula alınmadığını dile getiren Keşir, şöyle devam etti:

"O dönemde başlayan eylemler vardı İstanbul Üniversitesi ana kampüsü önünde. Daha sonra 2001 partimizin kurulduğu yıl, üniversite öğrencilerinin içinde sadece yüzde 13,5'i kız öğrenci ve bu ülkenin kız çocuklarını, bu ülkenin gençlerini, bu ülkenin kadınlarını 'makbul olanlar, olmayanlar', 'devletin sevdikleri ve sevmedikleri' diye ayırdılar. Peki biz ne yaptık? En büyük iddiamız neydi? Az önce filmde de Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi bir adam. Türkiye'de de kadınlar için hiçbir şey eskisi gibi olmadı."

Keşir, katsayı uygulamasını tarihe gömdüklerini, 81 ilde üniversite açtıklarını hatırlatarak, "Bugün üniversite öğrencilerinin içinde kız çocuğu oranı kaç biliyor musunuz? 51. 49'u erkek öğrenci, 51 kız öğrenci. Dün kız çocuklarını ikna odalarında terletenler bugün bizim aklımızla alay edercesine AK Partiye, Recep Tayyip Erdoğan'a kadın haklarından bahsediyor. Geçmişte kamu görevlileri, öğretmenler 28 Şubat sürecinde hatırlayın mesleklerinden oldular. İş yerinden kovuldular. Peki bugün kamuda istihdam edilen kadın oranı kaç? Yüzde 49 ve bunun eğitim camiasındaki kadın oranı yüzde 60." diye konuştu. - "Biz genç kadınların, muhafazakar kadınların aklıyla alay etmeyin" Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait bir sözü hatırlatan Keşir, "Hatırlayın son seçimde o zaman Kılıçdaroğlu ne demişti? 'Genç muhafazakar kadınlar, Cumhuriyet kazanımlarınızın elden gitmesine izin vermeyeceğiz'. Yahu Cumhuriyet kazanımlarını kadınlar için ete kemiğe büründüren Tayyip Erdoğan ve AK Parti. Biz genç kadınların, muhafazakar kadınların aklıyla alay etmeyin. Onlar 23 yıllın en önemli kazanımlarının bizzat şahidi, bizzat yaşayanılar. Onun için bu kadınların aklıyla kimse alay etmesin." dedi. Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemi anımsatarak, şunları kaydetti: "O zaman ne diyorlardı? 'Otobüsleri kadın ve erkek ayıracaklar'. Yahu 40 yıldır aynı şeyi söylüyorlar. Aynı metni ellerine alıyorlar, aynı metni okuyorlar ama şunu bilmiyorlar az önce bir kısmını verdim rakamların Türkiye eski Türkiye değil. Eskiden anlattıklarına inanacak kadınları belki buluyorlardı ama bugünün kadınları 23 yılın kazanımlarının farkındalar ve eski Türkiye'nin kadınları da değil onlar. Onlar üretimin içinde, onlar eğitimin içinde, onlar sanayinin içinde, onlar işletmeci, girişimci, onlar asker. Evet 'her Türk asker doğar', her Türk kadını da asker doğar. Bugün girilmez denilen, geçmişte tartışmalar oldu hatırlayın başörtüsü serbest olur mu, olmaz mı kamuda? Şimdi formalı meslekler olur mu, olmaz mı? Artık Türkiye'nin böyle bir gündemi yok. Böyle bir gündemi Tayyip Erdoğan tarihin tozlu sayfalarına gömdü, bir daha çıkarılmamak üzere. İşte biz kadınlar sadece ve sadece katsayı uygulaması kalktığı için bile 20 yıl daha Tayyip Erdoğan'ın peşinde koşmaya hazırız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın kollarına önem verdiğini ifade etti. Şen, gelecek yıllarda yapılacak seçimlere değinerek, "Birisi cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi, öbürü de yerel seçimler şeklinde. Ülke genelinde bir seçimler zinciri yaşayacağız. Bu kongre dediğimizde 'o olsa da olur, bu olmasa da olmaz' hayır. Bakınız kongre dediğimiz o değil. Kongre dediğimiz bir seçim, seçim dediğimiz de bir sefer, seferin sonucu zafer. O zafer nasıl geliyor? Birbirine tutunarak, birbirine sarılarak, birbirine 'kardeşim' diyerek, kardeşçe davranarak, kardeş olarak, birbirinin kalbinde olarak ve gönüldaş olarak olur." diye konuştu. - "Önümüzdeki büyük seçimler kardeşliğin bir göstergesi olarak tarihin sahnesinde yer almalıdır" Gazze'de yaşananlara rağmen insanların birbirine tutunmayı bırakmadığını vurgulayan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enkazdan topladı, enkazı topladı ama kardeşine tutunmaktan vazgeçmedi ve bu sabah itibarıyla zafere erdi. O İsrail kafiri de o İsrail katili de o İsrail teröristi de öldürdü ama kendi içerisinde paramparça. Kendi içerisinde paramparçaydı, kaybetti, rezil ve zelil oldu. Gazze önümüzde en büyük örnektir. Gazzeli kardeşlerimi tebrik ediyorum, şehadetlerini kutluyorum ve şehadetleri, zaferleri önünde saygıyla eğiliyorum ve oradan kendimize ders olarak diyorum ki önümüzdeki büyük seçimler kardeşliğin bir göstergesi olarak tarihin sahnesinde yer almalıdır ki zafere dönüşsünler. Öbür türlü olmaz arkadaşlar." AK Parti'nin bir davası ve ideali olduğuna işaret eden Şen, "Tam bağımsız, güçlü, büyük Türkiye idealimiz ve davamız var. Tam bağımsız güçlü ve büyük Türkiye olunca ne oluyor arkadaşlar. Bakın Suriye özgürleşiyor. Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşiyor bu yürüyüş ve Tayyip Erdoğan yürüdüğünde tam bağımsız Türkiye'nin lideri yürüdüğünde Suriye özgürleşiyor. Libya özgürleşiyor, Karabağ özgürleşiyor ve bugün Gazze özgürleşti. Yarın ilhak edilmiş olan Kırım özgürleşecek, öbür gün inşallah çok gecikmeden ulu Türkistan esaretten kurtulacak." değerlendirmesinde bulundu.