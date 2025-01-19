Trabzon'da anaokulu öğrencileri çizdikleri resimleri depremde görev yapan madencilere gönderdi

Trabzon'daki bir anaokulunun öğrencileri çizdikleri resimleri ve aileleri tarafından kaleme alınan mektuplarını, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan madencilere gönderdi.

Yomra ilçesindeki Sevim-Nerim Demircioğlu Anaokulu'ndaki etkinlik kapsamında öğrenciler, deprem ve yardımlaşma hakkında resim çizdi.

Çocukların resimleri ve konuya ilişkin duygularını paylaştıkları aileleri tarafından yazılan mektuplar, okula gelen PTT Trabzon Başmüdürlüğü personeline teslim edildi.

Okul Müdürü Mustafa Şahin, depremde görev yapan madencilere mektup göndermek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Mektuplar için okulun logosunu içeren pul da bastırıldığını belirten Şahin, "Teknolojinin çok yoğun olduğu dönemde çocuklarımızın duygularını daha iyi hissedebileceği bir iletişim yöntemini seçelim dedik." ifadesini kullandı.

Şahin, çocukların, ailelerinin yardımıyla depremde canla başla çalışan madenciler için mektup yazarak duygularını anlattıklarını kaydetti.

Velilerden Ayşegül Lokman ise oğlu ile mektup yazdıklarını dile getirerek, "Mektubunda madencilere teşekkür etti. Kartpostalına da madenci ve maden çizdi." dedi.

Öğrencilerden Işıl Türkyılmaz da depremde insanları kurtaran madenciler için resim yaptığını ve mektup yazdığını söyledi.

PTT Trabzon Başmüdürlüğü görevli Seray Mutlu ise Hatay'daki ailesinin depremzede olduğunu vurgulayarak, "Okula geldiğimde öğrendim çocukların mektupları kimlere yazdıklarını. Çok duygulandım." diye konuştu.

"Kahraman madencilerimiz" başlığıyla bir öğrencinin annesine yazdırdığı mektupta şu ifadeleri yer aldı:

"Bu mektubu benim adıma annem yazıyor. Annem ve babam, sizlerin 6 Şubat depreminde insanların hayatını kurtarmak için çok ama çok çalıştığınızı söylediler. Yaptığınız iş çok zormuş. Her zaman size minnettar olacağız. İyi ki varsınız. Ben de büyüyünce insanlığa faydalı olmak istiyorum. Çok çalışacağım, iyi bir insan olacağım. Hepinize kolay gelsin."

Mektuplar, Ankara'daki bir kömür işletmesine postalanmak üzere Mutlu'ya teslim edildi.