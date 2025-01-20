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        Trabzon'da İdmanocağı Spor Kulübünün 104. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

        Trabzon'da, 20 Ocak 1921'de kurulan ve Trabzonspor'un kuruluşunda yer alan İdmanocağı Spor Kulübünün 104'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 13:29 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:26
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        Trabzon'da İdmanocağı Spor Kulübünün 104. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
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        Trabzon'da, 20 Ocak 1921'de kurulan ve Trabzonspor'un kuruluşunda yer alan İdmanocağı Spor Kulübünün 104'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sporcular ve kulüp yöneticilerinin katılımıyla Trabzon Müzesi önünden başlayan tören yürüyüşü Atatürk Anıtı'na kadar sürdü.

        Trabzon İdmanocağı Spor Kulübü Başkanı Vehbi Serdar Arz, Atatürk Anıtı'na kulüp çelengi sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Arz, burada yaptığı konuşmada, 20 Ocak 1921'de kurulan İdmanocağı Spor Kulübünün farklı branşlarda 400'e yakın sporcusunun olduğunu söyledi.

        İdmanocağı ateşinin sönmeyeceğini ve başarılı sporcular yetiştireceğini dile getiren Arz, şöyle devam etti:

        "İdmanocak'lı doğrudur, çalışkandır, dürüsttür ve başarılıdır. Burada kulübümüzü buraya taşıyan emek veren, vefat edenleri rahmetle anıyorum, bugün burada bulunmamıza katkı veren ve organizasyonu düzenleyen yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Ülkümüz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' bu düsturla faaliyetlerimize devam edeceğiz."

        Program, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, antrenörler, sporcular, veliler, kulüp üyeleri ve taraftarların hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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