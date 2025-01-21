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        Trabzonspor Kulübünden Fenerbahçe sporcusu Vedia Nil Apak için başsağlığı mesajı

        Trabzonspor Kulübü, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçe Kulübü sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 16:14 Güncelleme: 21.01.2025 - 16:14
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        Trabzonspor Kulübünden Fenerbahçe sporcusu Vedia Nil Apak için başsağlığı mesajı
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        Trabzonspor Kulübü, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçe Kulübü sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'nin 11 yaşındaki sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin, hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumelere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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