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        Trabzonspor, 57 yıllık tarihinde 191 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, sözleşme imzaladığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan ile 57 yıllık tarihindeki 191. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:14
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        Trabzonspor, 57 yıllık tarihinde 191 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı
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        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, sözleşme imzaladığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan ile 57 yıllık tarihindeki 191. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

        Ara transferde dün Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'ı kente getirerek 4,5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bugüne dek 54 ülkeden oyuncu transferi yaptı.

        Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular, Brezilyalı oldu. Bordo-mavililer bugüne kadar Güney Amerika ülkesinden 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transferi gerçekleştirdi.

        - 6. Ukraynalı oyuncu

        Trabzonspor, Sikan ile birlikte 6. kez Ukraynalı oyuncuyla sözleşme imzaladı.

        Karadeniz ekibi, daha önce Yuriy Kalitvintsev, Sergiy Gusev, Yuriy Shelepnytskyi, Viktor Gryshko ve Arseniy Batagov ile sözleşme yaptı.

        Bordo-mavili takımın mevcut kadrosunda şu anda Arseniy Batagov ve Danylo Sikan olmak üzere 2 Ukraynalı oyuncu bulunuyor.

        - Doğan dönemindeki 21 yabancı oyuncu

        Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 21 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirildi.

        Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meniuer, Nwakaeme (ikinci kez), Dragus, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza ve Sikan kadroya katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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