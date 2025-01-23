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        Trabzonspor, Edin Visca'nın sözleşmesini uzattı

        Trabzonspor Kulübü, Bosna Hersekli oyuncu Edin Visca'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:22
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        Trabzonspor, Edin Visca'nın sözleşmesini uzattı
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        Trabzonspor Kulübü, Bosna Hersekli oyuncu Edin Visca'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Edin Visca ile 1+1 (şarta bağlı opsiyon) yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Visca ile 2025-2026 futbol sezonu ile 2026-2027 opsiyon sezonu için 1,5 milyon avro garanti ücret karşılığında anlaşıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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