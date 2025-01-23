Trabzonspor, Edin Visca için imza töreni düzenledi

Trabzonspor, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzattığı Edin Visca için imza töreni düzenledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın da yer aldığı törende Bosna Hersekli oyuncu ile 1 yılı şarta bağlı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kafkas, törende yaptığı konuşmada, Edin Visca'nın yalnızca üst düzey bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir karakter olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisine Trabzonspor ailesi ve Trabzon şehri olarak büyük bir sevgi ve saygı duyuyoruz. Kendisiyle, başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın talimatları doğrultusunda, önümüzdeki dönem için bir sözleşme görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşme son derece hızlı ve samimi bir şekilde sonuçlandı. Daha birkaç gün önce basına yaptığı açıklamada, 'Artık Trabzonluyum ve buna göre davranacağım' sözünü vermişti. Bu sözünü de görüşmemiz sırasında anında yerine getirdi. Sadece 30 saniye içinde karşılıklı olarak anlaşmaya vardık ve yeni sözleşmemizi imzaladık."

Edin Visca'nın Trabzonspor için sadece sahada değil, aynı zamanda saha dışında da çok değerli bir isim olduğunun altını çizen Kafkas, şöyle konuştu:

"Kendisi iyi bir aile babası, harika bir takım arkadaşı ve takımımızın adeta bir ağabeyi. Takımdaki genç oyuncularımız da ona 'Edin ağabey' diye hitap ediyor ve bu durum onun karakterine duyulan saygıyı yansıtıyor. Birlikte çok güzel bir şampiyonluk yaşadık ve takım arkadaşlarıyla birlikte o başarıda büyük katkıları oldu. Yeni dönemde de takımımızın başarısında önemli bir pay sahibi olacağına yürekten inanıyorum. Kendisiyle yola devam ettiğimiz için mutluyuz. Yeni sözleşmemizin kulübümüz ve Edin Visca için hayırlı olmasını diliyorum."

Edin Visca ise öncelikle kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'a ve asbaşkan Zeyyat Kafkas'a teşekkür ederek, "Asbaşkanımızın da söylediği gibi sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü. Bana sözleşme uzatmak istediklerini söylediklerinde, 'Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum. Ailem de aynı şekilde. Uzatabiliriz, siz nasıl isterseniz.' dedim ve öyle de oldu. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.