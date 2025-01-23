Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Edin Visca için imza töreni düzenledi

        Trabzonspor, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzattığı Edin Visca için imza töreni düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:34 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Edin Visca için imza töreni düzenledi
        ABONE OL

        Trabzonspor, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzattığı Edin Visca için imza töreni düzenledi.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın da yer aldığı törende Bosna Hersekli oyuncu ile 1 yılı şarta bağlı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı.

        Kafkas, törende yaptığı konuşmada, Edin Visca'nın yalnızca üst düzey bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir karakter olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Kendisine Trabzonspor ailesi ve Trabzon şehri olarak büyük bir sevgi ve saygı duyuyoruz. Kendisiyle, başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın talimatları doğrultusunda, önümüzdeki dönem için bir sözleşme görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşme son derece hızlı ve samimi bir şekilde sonuçlandı. Daha birkaç gün önce basına yaptığı açıklamada, 'Artık Trabzonluyum ve buna göre davranacağım' sözünü vermişti. Bu sözünü de görüşmemiz sırasında anında yerine getirdi. Sadece 30 saniye içinde karşılıklı olarak anlaşmaya vardık ve yeni sözleşmemizi imzaladık."

        Edin Visca'nın Trabzonspor için sadece sahada değil, aynı zamanda saha dışında da çok değerli bir isim olduğunun altını çizen Kafkas, şöyle konuştu:

        "Kendisi iyi bir aile babası, harika bir takım arkadaşı ve takımımızın adeta bir ağabeyi. Takımdaki genç oyuncularımız da ona 'Edin ağabey' diye hitap ediyor ve bu durum onun karakterine duyulan saygıyı yansıtıyor. Birlikte çok güzel bir şampiyonluk yaşadık ve takım arkadaşlarıyla birlikte o başarıda büyük katkıları oldu. Yeni dönemde de takımımızın başarısında önemli bir pay sahibi olacağına yürekten inanıyorum. Kendisiyle yola devam ettiğimiz için mutluyuz. Yeni sözleşmemizin kulübümüz ve Edin Visca için hayırlı olmasını diliyorum."

        Edin Visca ise öncelikle kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'a ve asbaşkan Zeyyat Kafkas'a teşekkür ederek, "Asbaşkanımızın da söylediği gibi sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü. Bana sözleşme uzatmak istediklerini söylediklerinde, 'Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum. Ailem de aynı şekilde. Uzatabiliriz, siz nasıl isterseniz.' dedim ve öyle de oldu. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Visca, bu şehrin bir parçası olmanın kendisini mutlu ettiğini ve bunu yürekten hissettiğini dile getirerek, "Bundan sonra sahada ve saha dışında daha fazla sorumluluk alacağım. Takım arkadaşlarıma, genç kardeşlerime ve yeni gelen oyunculara Trabzon'un ruhunu, bu şehrin anlamını anlatmak ve onlara yardımcı olmak benim görevim olacak. İnşallah hep birlikte çok güzel günler göreceğiz, yeniden kupalar kaldıracağız. Bundan sonra herkes Trabzonlu Edin Visca'yı izleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

        İmza töreninin ardından 100. resmi maçına çıkan Visca'ya 100 numaralı çubuklu forma hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor ile sözleşmesini uzatan Edin Visca'dan mesaj:
        Trabzonspor ile sözleşmesini uzatan Edin Visca'dan mesaj:
        Trabzonspor, Edin Visca'nın sözleşmesini uzattı
        Trabzonspor, Edin Visca'nın sözleşmesini uzattı
        Genç Kadın Judo Milli Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Trabzon'da devam ed...
        Genç Kadın Judo Milli Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Trabzon'da devam ed...
        Trabzonspor, 57 yıllık tarihinde 191 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı
        Trabzonspor, 57 yıllık tarihinde 191 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı
        "Aslı ile Limon"un hikayeleri çocuklara sağlıklı yaşamı öğretiyor
        "Aslı ile Limon"un hikayeleri çocuklara sağlıklı yaşamı öğretiyor
        Trabzon'un Türk somonu ihracatı geliri geçen yıl yüzde 18 arttı
        Trabzon'un Türk somonu ihracatı geliri geçen yıl yüzde 18 arttı