Of'ta Şehit Ekrem Ekşi Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen "Şehit Ekrem Ekşi Ayak Tenisi Turnuvası" tamamlandı.

Of Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, Of Kaymakamlığı ve Of Belediyesinin destekleriyle İlçe Spor Salonunda organize edilen turnuvada, 14 takım mücadele etti.

Turnuvada, Barsalona Takımı birinci, Of Masterler Takımı ikinci, Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu Takımı ise üçüncü oldu.

Şampiyon takıma kupa ve madalyaları, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Şehit Ekrem Ekşi'nin kardeşi Cengiz Ekşi tarafından verildi.

Kaymakam Demirer, takımları tebrik ederek, "Şehidimizin adına yaraşır centilmenlik içinde bir turnuvayı sportmence tamamladık. Katılan tüm takımlara teşekkür ediyorum." dedi.