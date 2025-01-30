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        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:16
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        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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