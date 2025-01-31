Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye gitti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye gitti.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Kayseri'ye hareket eden kafilede şu futbolcular yer aldı:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Serkan Asan, Stefan Savic, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Borna Barisic, Salih Malkoçoğlu, John Lundstram, Batista Mendy, Ozan Tufan, Umut Güneş, Edin Visca, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Enis Destan, Simon Banza, Danylo Sikan
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