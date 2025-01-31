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        TTSO üyeleri iş hukuku hakkında bilgilendirildi

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Trabzon Barosu organizesinde firma temsilcilerine yönelik iş hukuku semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:04 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:29
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        TTSO üyeleri iş hukuku hakkında bilgilendirildi
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Trabzon Barosu organizesinde firma temsilcilerine yönelik iş hukuku semineri düzenlendi.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Trabzon Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri Avukat Ebru Balta Çavdar, Avukat Sefa Uslu ve Avukat Murat Han Yıldız tarafından firma temsilcilerine iş hukuku sunumları yapılarak katılımcıların soruları yanıtlandı.

        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, işçi ve işveren arasındaki dava sayısının son yıllarda büyük artış gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu noktada özellikle arabuluculuk konusunda önemli çalışmalar yapan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. Artık her şirketin bir avukatı olması ihtiyaç haline gelmiştir. Atılacak her adımın avukatın bilgisi dahilinde atılması gerekir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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