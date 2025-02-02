Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon dış sahada hiç kazanamazken önemli puan kayıpları yaşadı.

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Bellona Kayserispor beraberliği ile Trabzonspor'un deplasman galibiyet hasreti de 260 güne çıktı.

- İç ve dış sahada farklı sonuçlar

Trabzonspor, iç sahada 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 21 puan toplayarak maç başına 2.1 puan ortalaması yakaladı.

Karadeniz ekibi, dış sahada 10 maçta ise 5 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 5 puan toplarken, 0.5 puan ortalaması ile düşük bir oranda kaldı.

Trabzonspor, dış sahada Atakaş Hatayspor ile birlikte galibiyet alamayan iki takımdan biri oldu.

- Dış sahada 25 puanlık kayıp

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda sadece 5 puan hanesine yazdırırken, 25 puan kaybetti.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor ile berabere kalan bordo-mavililer, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a mağlup oldu.

Ligde 26 puanı bulunan Trabzonspor, deplasman maçlarında 25 puan kaybetti.

- Geçen sezon 10 maçta 17 puan toplamıştı

Trabzonspor, geçen sezon ligde ilk 10 dış saha maçında 17 puan toplamıştı.

Bordo-mavililer, geçen sezon söz konusu 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak bu sezondan 12 puan daha fazla puan elde etmişti.

- 3 çalıştırıcı galibiyet yaşayamadı

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı 10 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor'a konuk olurken, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligde bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile karşılaşan bordo-mavili takım, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde İstanbul'dan golsüz beraberlikle döndü.