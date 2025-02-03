Doğu Karadeniz'den ABD'ye ihracatta savunma sanayisi başı çekti

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'den geçen yıl ABD'ye savunma sanayisi başta olmak üzere 22 sektörde 93 milyon 234 bin 253 dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden 2024'te ABD'ye 6 bin 709 tonluk ihracat gerçekleştirildi.

ABD'ye yönelik ihracat 2023'de 6 bin 36 ton karşılığı 74 milyon 950 bin 5 dolar olurken, bu rakam geçen yıl miktarda yüzde 11, değerde de yüzde 24 arttı.

Bölgeden geçen yıl ABD'ye 22 sektörden ihracat yapılırken, 47 milyon 879 bin 309 dolarla savunma sanayisi başı çekti. Bunu 25 milyon 703 bin 803 dolarla fındık ve mamulleri ile 8 milyon 464 bin 360 dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller takip etti.

- "ABD pazarındaki çalışmalarımız devam edecek"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden ABD'ye yapılan ihracatın geçen yılı değerde yüzde 24 artışla kapattığını söyledi.

Kalyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'ye geçen yıl yapılan ihracatın yüzde 51'ini savunma sanayisi sektörü sırtladı. Ticaret Bakanlığımızın 'Uzak Ülke Stratejisi' kapsamında bölge ihracatımızın sadece yakın ve komşu ülkelerle sınırlı kalmaması için DKİB olarak birçok faaliyet yürütüyoruz. Bu kapsamda firmalarımızın pazar çeşitlendirme çabalarına katkı vermek için önümüzdeki dönemde çeşitli etkinliklerle ABD pazarındaki çalışmalarımız devam edecek."