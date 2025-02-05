Trabzon'da site bahçesine devrilen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde site bahçesine devrilen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde site bahçesine devrilen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı.
T.Ş. (36) yönetimindeki 34 MAS 737 plakalı otomobil, Çukurçayır Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine devrildi.
Sürücü kadın ile oğlu M.Ş'nin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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