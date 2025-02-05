Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, EMITT'i ziyaret etti

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nı (EMITT) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:13 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, EMITT'i ziyaret etti
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nı (EMITT) ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Genç'in İstanbul'da düzenlenen fuarda, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca ortaklaşa açılan stantlarda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

        "Trabzon, Karadeniz'in incisi olarak her yıl binlerce turisti ağırlıyor ve turizm alanında yaptığımız çalışmalarla bu potansiyeli daha da artırmayı hedefliyoruz. Fuarda, Trabzon'u temsil eden diğer derneklerimizle birlikte, şehrimizin turizmdeki çeşitliliğini ve sunduğu imkanları en iyi şekilde anlatmayı hedefliyoruz. Bu tür uluslararası organizasyonlar, şehrimizin tanıtımı için büyük önem taşıyor. Bundan sonraki süreçte de turizm alanında yapacağımız çalışmalarla Trabzon'u dünya turizm haritasında hak ettiği yere taşıyacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Barisic'i İspanya'nın Leganes ekibine kiraladı
        Trabzonspor, Barisic'i İspanya'nın Leganes ekibine kiraladı
        Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi beyaz örtüsüyle görüntülendi
        Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi beyaz örtüsüyle görüntülendi
        Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oldu
        Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oldu
        Trabzon'da site bahçesine devrilen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı
        Trabzon'da site bahçesine devrilen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı
        Trabzon'da turizm işletmeleri denetlendi
        Trabzon'da turizm işletmeleri denetlendi
        Doğu Karadeniz'den yılın ilk ayında 118 milyon 866 bin dolarlık ihracat ger...
        Doğu Karadeniz'den yılın ilk ayında 118 milyon 866 bin dolarlık ihracat ger...