Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, EMITT'i ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nı (EMITT) ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Genç'in İstanbul'da düzenlenen fuarda, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca ortaklaşa açılan stantlarda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Trabzon, Karadeniz'in incisi olarak her yıl binlerce turisti ağırlıyor ve turizm alanında yaptığımız çalışmalarla bu potansiyeli daha da artırmayı hedefliyoruz. Fuarda, Trabzon'u temsil eden diğer derneklerimizle birlikte, şehrimizin turizmdeki çeşitliliğini ve sunduğu imkanları en iyi şekilde anlatmayı hedefliyoruz. Bu tür uluslararası organizasyonlar, şehrimizin tanıtımı için büyük önem taşıyor. Bundan sonraki süreçte de turizm alanında yapacağımız çalışmalarla Trabzon'u dünya turizm haritasında hak ettiği yere taşıyacağız."