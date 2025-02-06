Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde üst turları hedefliyor

GÖKTUĞ ERGÜN - UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda mücadele edecek Trabzonspor'un 19 Yaş Altı Takımı teknik direktörü Eyüp Saka, rakiplerini eleyerek turnuvada yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Türkiye Gelişim Ligleri 19 Yaş Altı kategorisinde 23 hafta sonunda bir maç eksikle lider olan Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

19 Yaş Altı Elit A Ligi'nde hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak bordo-mavililer, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda da 12 Şubat'ta İtalya temsilcisi Juventus ile yapacağı maçların hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada Juventus'u eleyerek adını son 16 takım arasına yazdırmaya çalışacak.

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, oyuncularına teşekkür etti.

Saka, geçen sezonu şampiyon tamamladıklarını anımsatarak, "Bu sezona da yine iyi başladık. Çocuklara verdiklerimize karşılık, onların tepkisi gayet olumlu oluyor, bu da sahaya yansıyor. Sonuç da buna göre gelişmiş durumda." dedi.

UEFA Gençlik Ligi'nde üst turlara çıkabileceklerine inandığını belirten Saka,"Gönül çok güzel şeyler istiyor tabii ki gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Biz de çocuklar da kendimize güveniyoruz. Ben ilk 8'in olabileceğini düşünüyorum hatta dörtlü final var, neden olmasın diyoruz. Biz her maçı kendi özelinde değerlendirip öyle yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyüp Saka, Juventus ve Galatasaray müsabakalarına iyi şekilde hazırlandıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bizim için asıl önemli olan hem oyun kalitesini hem de bireysel oyuncu kalitesini yukarıya çekmek, oyuncuların potansiyellerini oluşturmak. Bunları yaparken de sonuç alabilirsek çocukların sıçraması adına olumlu bir katkı olduğunu düşünüyoruz ve bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Bizim için her maç önemli. Bu Galatasaray olmuş, Juventus olmuş hiç önemli değil. Tek tek maçları değerlendirip, çocukların potansiyellerini nasıl ortaya çıkartabiliriz onun peşindeyiz."