Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, sprint ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

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