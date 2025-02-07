Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Aramalarda, 30 bin 600 dolu makaron, 1 milyon 280 bin boş bandrolsüz makaron, 630 paket bandrolsüz sigara, 25 litre içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Ortahisar, Çarşıbaşı ve Yomra ilçesinde R.M. ve H.T'nin adreslerine operasyon gerçekleştirildi.

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