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        Kar motoruyla kaza yaptı; gömüldüğü kardan orman işçileri kurtardı (2)

        KURTARILDIĞIANLARI ANLATTITrabzon'un Akçaabat ilçesinde yaylada gezintiye çıktığı paletli kar motoruyla yuvarlanıp, gömüldüğü karda mahsur kalan ve bölgeden geçen orman işçileri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırılan Remzi Aygün, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:10
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        Kar motoruyla kaza yaptı; gömüldüğü kardan orman işçileri kurtardı (2)
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        KURTARILDIĞIANLARI ANLATTI

        Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaylada gezintiye çıktığı paletli kar motoruyla yuvarlanıp, gömüldüğü karda mahsur kalan ve bölgeden geçen orman işçileri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırılan Remzi Aygün, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Aygün, "Kar yağmıştı. Kepçe yolu taradığı için motorumla taranmamış yerlerden ilerliyordum. Önüme bir taş geldi. Motorumun önü aşağı tarafa doğru gitti. Motor düşünce ben de motordan atladım. Atladığım yer uçurummuş, bilmiyordum. Yokuştan kaymaya başladım. Motorum da peşimden aşağı doğru kaydı. Bir ara yavaşladım gibi oldu. Motorumda peşimden gelerek beni sürükledi. Döne döne aşağıya kadar kaydım. Denilene göre mesafe 250 metre kadar varmış. En son kendimi sıkıp, durmayı bekledim. Karın içerisine düştüm. Bunu fark ettim ve kar beni sıkıştırmaya başladı. Nefes alamadım. Kendime alan açmaya çalıştım. Nefesim kesildi. O arada bayıldım” dedi.

        ‘TESADÜFEN AYAĞIMI GÖRMÜŞ’

        Kar altında tesadüfen ayağının fark edilmesiyle kendisini kurtaranlara teşekkür eden Aygün, “Karda boğuluyormuş gibi geldi bana. Çevredekilerin sesini duydum. Ben 1 metreye yakın karın altındayım o yüzden ben görünmüyordum. Şükürler olsun ki, tesadüfen motorumu görmüşler. Aramaya başlamışlar motorun kime ait olduğunu bulabilmek için yukarıdaki yollara bakmışlar. Sonra bir arkadaş tesadüfen ayağımı görmüş. O şekilde yardımcı oldular, çıkardılar. Herhalde 1 saat orada kaldım. Şükürler olsun bu haldeyim. Epeyce kırığım var. 2 omzum çıktı, biri kırıldı. Kürek kemiğim ve göğüs kemiğim kırıldı. Sağ diz kıkırdağım da kırılmış ve bağlarım kopmuş” diye konuştu.

        ‘GENEL DURUMU ŞU AN İYİ’

        Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Bulut da “Geldiğinde genel durumu oldukça kötüydü. Kar altında kaldığı için vücudu donmuştu. Yapılan tetkiklerde her iki omzunda çıkmış olduğunu ve kırıkların olduğunu gördük. Şu aşamada acil bir durumunun olmadığını arkadaşlarımla beraber konuştuk. Sağ dizinde ufak kırıkları var. Genel durumu şu an iyi. Geldiğinde vücut donduğu için yoğun bakıma aldık. Şu an serviste; sağlık durumu iyi durumdadır” ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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