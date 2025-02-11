Trabzonsporlu futbolcu Umut Güneş, RAMS Başakşehir'e transfer oldu

Trabzonspor Kulübü, Umut Güneş'in RAMS Başakşehir'e transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Umut Güneş'in, Başakşehir Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Başakşehir, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avro + KDV ve şarta bağlı bonus olarak 300 bin avro + KDV ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Trabzonspor ile Umut Güneş arasındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtilerek, futbolcuya herhangi bir sözleşme fesih bedeli ödenmeyeceği kaydedildi.​​​​​​​