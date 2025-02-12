Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'nin sağ bacağında yaralanma tespit edildi

        Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Anthony Nwakaeme'nin sağ bacak alt arka adelesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 20:09 Güncelleme: 12.02.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'nin sağ bacağında yaralanma tespit edildi
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Anthony Nwakaeme'nin sağ bacak alt arka adelesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

        Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Nwakaeme'nin ikas Eyüpspor maçından sonra ağrı hissettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 23. haftasında ikas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump Putin ile görüştü
        Trump Putin ile görüştü
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        Cani babanın korkunç oyunu!
        Cani babanın korkunç oyunu!
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"

        Benzer Haberler

        Futbol: UEFA Gençlik Ligi
        Futbol: UEFA Gençlik Ligi
        AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Akgün, Trabzon'da konuştu:
        AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Akgün, Trabzon'da konuştu:
        Prof. Dr. Akgün: Türkiye'de 500 diri fayın yaklaşık 170'i çalışılmış durumd...
        Prof. Dr. Akgün: Türkiye'de 500 diri fayın yaklaşık 170'i çalışılmış durumd...
        Trabzon'daki heyelan bölgesi havadan görüntülendi
        Trabzon'daki heyelan bölgesi havadan görüntülendi
        Trabzonspor, yeni transfer Folcarelli için imza töreni düzenledi
        Trabzonspor, yeni transfer Folcarelli için imza töreni düzenledi
        Trabzonspor'da yeni transfer Tim Jabol Folcarelli için imza töreni düzenlen...
        Trabzonspor'da yeni transfer Tim Jabol Folcarelli için imza töreni düzenlen...