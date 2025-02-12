Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'nin sağ bacağında yaralanma tespit edildi

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 23. haftasında ikas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Nwakaeme'nin ikas Eyüpspor maçından sonra ağrı hissettiğini belirterek, şunları kaydetti:

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