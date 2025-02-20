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        Trabzon'da bir çift, heyelan sonucu mahsur kaldıkları evden iş makinesiyle çıkarıldı

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu girişi toprakla kapanan evde mahsur kalan çift iş makinesiyle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 20.02.2025 - 19:09
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        Trabzon'da bir çift, heyelan sonucu mahsur kaldıkları evden iş makinesiyle çıkarıldı
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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu girişi toprakla kapanan evde mahsur kalan çift iş makinesiyle çıkarıldı.

        İlçede Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak bir evin girişini kapattı.

        Evde mahsur kalan Necdet ve eşi Günay Sofuoğlu 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        Bölgeye giden Sürmene Belediyesi ekipleri iş makinesiyle çifti evin penceresinden çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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