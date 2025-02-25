Trabzon Havalimanı'nda ulaşım normale döndü
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın zaman zaman aksadığı Trabzon Havalimanı'nda seferler normale döndü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın zaman zaman aksadığı Trabzon Havalimanı'nda seferler normale döndü.
Trabzon Havalimanı'ndan 24 Şubat'ta akşam ve gece saatlerinde çeşitli illere karşılıklı yapılması planlanan uçuşlar, kar dolayısıyla iptal edildi.
Hava koşullarının normale dönmesinin ardından sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Mersin'e karşılıklı uçuşlar yeniden başladı.
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