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        Trabzon Havalimanı'nda ulaşım normale döndü

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın zaman zaman aksadığı Trabzon Havalimanı'nda seferler normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:48 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:48
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        Trabzon Havalimanı'nda ulaşım normale döndü
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        Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın zaman zaman aksadığı Trabzon Havalimanı'nda seferler normale döndü.

        Trabzon Havalimanı'ndan 24 Şubat'ta akşam ve gece saatlerinde çeşitli illere karşılıklı yapılması planlanan uçuşlar, kar dolayısıyla iptal edildi.

        Hava koşullarının normale dönmesinin ardından sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Mersin'e karşılıklı uçuşlar yeniden başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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