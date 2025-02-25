Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri yılın ilk ayında 19 milyon doları aştı

Karadeniz'den Ocak 2025'te yapılan su ürünleri ihracatından 19 milyon 376 bin 620 dolar kazanç sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden yılın ilk ayında 17 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Karadeniz'den Ocak 2025'te 2 bin 798 tonluk su ürünü dış satımı yapıldığına işaret eden Kalyoncu, ihracattan 19 milyon 376 bin 620 dolar kazanç sağlandığını ifade etti.

Bölge ihracatında 6 milyon 451 bin 269 dolarla Rusya Federasyonu'nun ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Kalyoncu, bu ülkeyi 3 milyon 818 bin 840 dolarla Yunanistan, 2 milyon 473 bin 997 dolarla da Hollanda'nın takip ettiğini vurguladı.

Karadeniz'den geçen yılın ilk ayından farklı Yunanistan ve Ukrayna'ya bu dönem su ürünü ihraç edildiğini aktaran Kalyoncu, ihracatı ve ülke çeşitliliğini artırmanın gayretinde olduklarını belirtti.

Kalyoncu, ilerleyen günlerde bölgenin su ürünleri ihracatının çok daha iyi seviyelere gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.