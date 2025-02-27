Çaykara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
Çaykara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Çaykara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz ile Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çaykara Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programda, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı sahne aldı.
Öğrenciler tarafından hazırlanan skeç ve tiyatro gösterilerinin sunulduğu programda oratoryo gösterisi yapıldı.
Program, kurtuluş haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
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