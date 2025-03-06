Trabzon'da asayiş uygulamaları

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 fişek, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 212 sentetik ecza ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.