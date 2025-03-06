Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da asayiş uygulamaları

        Trabzon'da asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da asayiş uygulamaları
        ABONE OL

        Trabzon'da asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 fişek, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 212 sentetik ecza ele geçirildi.

        Olaylarla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz'den iki ayda yapılan ihracat 267 milyon doları aştı
        Doğu Karadeniz'den iki ayda yapılan ihracat 267 milyon doları aştı
        İftar ve sahurda "ağız sağlığı için süt ürünleri tüketin" tavsiyesi
        İftar ve sahurda "ağız sağlığı için süt ürünleri tüketin" tavsiyesi
        Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Güner'den Vali Yıldırım'a ziyaret
        Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Güner'den Vali Yıldırım'a ziyaret
        Trabzonspor, Güneş yönetiminde son 9 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Trabzonspor, Güneş yönetiminde son 9 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Trabzon'da üniversite öğrencileri "Anılarla Trabzonspor" programında bir ar...
        Trabzon'da üniversite öğrencileri "Anılarla Trabzonspor" programında bir ar...
        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü