Trabzon'da asayiş uygulamaları
Trabzon'da asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Trabzon'da asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 fişek, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 212 sentetik ecza ele geçirildi.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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